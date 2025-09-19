Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers Coop Mansle-les-Fontaines
Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers
9 Avenue des Combattants d'Afrique du Nord Mansle-les-Fontaines Charente
Début : 2025-09-19 17:30:00
fin : 2025-09-19 23:00:00
2025-09-19
Venez à la rencontre de nos collaborateurs et découvrez leur métier.
Rencontrez des agriculteurs et des producteurs passionnés !
Coop 9 Avenue des Combattants d’Afrique du Nord Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 30 45 contact@coopdemansle.com
English :
Come and meet our staff and find out more about their work.
Meet passionate farmers and producers!
German :
Lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen und erfahren Sie mehr über ihren Beruf.
Lernen Sie leidenschaftliche Landwirte und Produzenten kennen!
Italiano :
Venite a conoscere il nostro personale e a scoprire di più sul loro lavoro.
Incontrate agricoltori e produttori appassionati!
Espanol :
Venga a conocer a nuestro personal y descubra más cosas sobre su trabajo.
Conozca a agricultores y productores apasionados
