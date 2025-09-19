Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers Coop Mansle-les-Fontaines

Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers Coop Mansle-les-Fontaines vendredi 19 septembre 2025.

Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers

Coop 9 Avenue des Combattants d’Afrique du Nord Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 17:30:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Venez à la rencontre de nos collaborateurs et découvrez leur métier.

Rencontrez des agriculteurs et des producteurs passionnés !

.

Coop 9 Avenue des Combattants d’Afrique du Nord Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 30 45 contact@coopdemansle.com

English :

Come and meet our staff and find out more about their work.

Meet passionate farmers and producers!

German :

Lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen und erfahren Sie mehr über ihren Beruf.

Lernen Sie leidenschaftliche Landwirte und Produzenten kennen!

Italiano :

Venite a conoscere il nostro personale e a scoprire di più sul loro lavoro.

Incontrate agricoltori e produttori appassionati!

Espanol :

Venga a conocer a nuestro personal y descubra más cosas sobre su trabajo.

Conozca a agricultores y productores apasionados

L’événement Portes ouvertes de la Coop de Mansle- Venez découvrir nos métiers Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente