Portes ouvertes de la crèche inter-entreprises Les Papillons Noyal-Pontivy

Portes ouvertes de la crèche inter-entreprises Les Papillons

Parc d’Activités La Niel Noyal-Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

La crèche inter-entreprises Les Papillons propose des accueils réguliers ou occasionnels, ouverte toute l’année de 4h30 à 21h30, avec une cuisine sur place.

À l’occasion de ses portes ouvertes, découvrez la structure, rencontrez l’équipe et échangez autour de nos solutions de garde. .

Parc d’Activités La Niel Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 40 28

