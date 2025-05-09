Portes Ouvertes de la Famille Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes Ouvertes de la Famille Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 9 mai 2026.
Portes Ouvertes de la Famille Cognard
1379 Route du Carroi Taveau Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Nous ouvrons les portes du Domaine !
Vous êtes tous conviés à cette journée qui se déroulera le 9 Mai de 10h à 19h !
Au programme
– Visites & Dégustations gratuites avec un petit voyage dans le temps
– Déjeuner sur place
Nous ouvrons les portes du Domaine !
Vous êtes tous conviés à cette journée qui se déroulera le 9 Mai de 10h à 19h !
Au programme
– Visites & Dégustations gratuites avec un petit voyage dans le temps
– Déjeuner sur place à 13h*
Repas assis Salades variées, Cochon à la broche & Flageolets, Fromage, Dessert & Café
20€/personne comprenant 1 verre sérigraphié et 1 repas avec le vin compris 20 .
1379 Route du Carroi Taveau Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 76 88 vins.cognard@orange.fr
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English :
We’re opening the gates to the Domaine!
You’re all invited to join us on May 9th from 10am to 7pm!
On the program:
– Free visits and tastings, with a trip back in time
– Lunch on site
L’événement Portes Ouvertes de la Famille Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE