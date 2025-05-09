Portes Ouvertes de la Famille Cognard

1379 Route du Carroi Taveau Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Nous ouvrons les portes du Domaine !

Vous êtes tous conviés à cette journée qui se déroulera le 9 Mai de 10h à 19h !

Au programme

– Visites & Dégustations gratuites avec un petit voyage dans le temps

– Déjeuner sur place

Nous ouvrons les portes du Domaine !

Vous êtes tous conviés à cette journée qui se déroulera le 9 Mai de 10h à 19h !

Au programme

– Visites & Dégustations gratuites avec un petit voyage dans le temps

– Déjeuner sur place à 13h*

Repas assis Salades variées, Cochon à la broche & Flageolets, Fromage, Dessert & Café

20€/personne comprenant 1 verre sérigraphié et 1 repas avec le vin compris 20 .

1379 Route du Carroi Taveau Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 76 88 vins.cognard@orange.fr

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English :

We’re opening the gates to the Domaine!

You’re all invited to join us on May 9th from 10am to 7pm!

On the program:

– Free visits and tastings, with a trip back in time

– Lunch on site

L’événement Portes Ouvertes de la Famille Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE