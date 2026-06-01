Portes ouvertes de la Ferme Bastebieille Ferme Bastebieille Mimbaste

Mimbaste

Portes ouvertes de la Ferme Bastebieille

Ferme Bastebieille Chemin des Bastes Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La Ferme Bastebieille vous ouvre ses portes les 27 et 28 juin. Marché de producteurs locaux, visite de la ferme le samedi de 14 h à 16 h, ambiance musicale avec Phil Hammer On et repas sur réservation. Venez découvrir les produits du terroir dans une ambiance conviviale. Entrée libre.

La Ferme Bastebieille vous accueille à l’occasion de ses journées portes ouvertes les samedi 27 et dimanche 28 juin. Venez partager un week-end convivial placé sous le signe de la découverte, du terroir et du savoir-faire local. Tout au long de ces deux journées, un marché de producteurs se tiendra à la ferme, offrant l’occasion de rencontrer des producteurs et de faire le plein de produits locaux tels que le canard, le vin, le miel, les fromages et bien d’autres spécialités. Le samedi, une visite de la ferme sera proposée de 14 h à 16 h pour découvrir l’activité et les coulisses de l’exploitation. La soirée se poursuivra dans une ambiance musicale avec Phil Hammer On. Des repas à la ferme seront également proposés le samedi soir et le dimanche midi, sur réservation. L’entrée est libre profitez-en pour passer un moment en famille ou entre amis. .

Ferme Bastebieille Chemin des Bastes Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 30 05 earlfermebastebieille@gmail.com

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English :

Ferme Bastebieille opens its doors to visitors on June 27 and 28. Local producers’ market, tour of the farm on Saturday from 2pm to 4pm, musical entertainment with Phil Hammer On and meals on reservation. Come and discover local produce in a convivial atmosphere. Admission free.

L’événement Portes ouvertes de la Ferme Bastebieille Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans