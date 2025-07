Portes ouvertes de la Ferme de Blas’lait Ferme de Blas’lait Saint-Martin-la-Pallu

Week-end à la Ferme de Blas’Lait !

Visite guidée pour découvrir l’activité de la ferme, exposition de matériel, animations pour enfants, et boutique de producteurs pour faire le plein de saveurs locales. Dimanche midi, savourez un repas fermier (sur réservation).

Ferme de Blas’lait 2 Lieu-dit La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 79 79 94 67

English : Portes ouvertes de la Ferme de Blas’lait

Weekend at Blas’Lait Farm!

Guided tour of the farm, equipment exhibition, children’s activities, and producers’ store to stock up on local flavors. Sunday lunchtime, enjoy a farm meal (reservation required).

German : Portes ouvertes de la Ferme de Blas’lait

Wochenende auf dem Bauernhof von Blas’Lait?!

Geführte Besichtigung, um die Arbeit auf dem Bauernhof kennenzulernen, Ausstellung von Geräten, Animationen für Kinder und ein Bauernladen, in dem Sie sich mit lokalen Köstlichkeiten eindecken können. Am Sonntagmittag können Sie ein Bauernessen genießen (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Weekend alla fattoria Blas’Lait!

Visitate la fattoria con una visita guidata, ammirate le attrezzature esposte, godetevi l’animazione per bambini e fate scorta di prodotti locali. Domenica a pranzo, pranzo in fattoria (su prenotazione).

Espanol : Portes ouvertes de la Ferme de Blas’lait

¡Fin de semana en la granja Blas’Lait!

Visite la granja con un guía, vea los equipos expuestos, disfrute de las animaciones infantiles y haga acopio de productos locales. El domingo al mediodía, comida en la granja (previa reserva).

