Portes ouvertes de la Ferme de Priroda Ferme de Priroda Droiturier

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier

Evènement festif et familial avec de nombreuses activités balades à poneys, visites commentées, marché de producteur, concert, tombola, jeux en bois… Repas fermier dès 9,50 €, buvette et goûter à la ferme possible.

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@priroda.fr

English : Open Day at Priroda Farm

A festive, family-friendly event with lots of activities: pony rides, guided tours, farmers’ market, concert, raffle, wooden games, and more. Farm-style meals starting at €9.50, refreshments and snacks available at the farm.

German :

Festliche Veranstaltung für die ganze Familie mit zahlreichen Aktivitäten: Ponyreiten, kommentierte Besichtigungen, Bauernmarkt, Konzert, Tombola, Holzspiele… Bauernmahlzeit ab 9,50 ?, Erfrischungsstände und Snacks auf dem Bauernhof möglich.

Italiano :

Un evento festoso per le famiglie con tante attività: passeggiate su pony, visite guidate, mercato contadino, concerto, tombola, giochi in legno… Pasto in fattoria a partire dalle 9.50, bar e spuntini in fattoria.

Espanol :

Un evento familiar festivo con muchas actividades: paseos en poni, visitas guiadas, mercado de agricultores, concierto, tómbola, juegos de madera, etc. Comida en la granja a partir de las 9.50?, bar de refrescos y aperitivos en la granja disponibles.

