Outarville

Portes Ouvertes de la Ferme-Distillerie

Outarville Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-20

Poussez les portes de la Distillerie de Faronville pour une immersion du champ à la bouteille .

Découvrez le secret de la vodka de pomme de terre et des whiskies lors d’une visite guidée exclusive.

Une escale de terroir authentique en Beauce, conclue par une dégustation !

L’excellence des spiritueux de terroir se dévoile en Beauce !

La Distillerie de Faronville invite les passionnés et les curieux à une expérience rare. Pauline et Paul-Henri Leluc ouvrent les portes de leur exploitation pour une visite guidée exclusive à 10h00. Des cultures de plein champ à l’alambic Stupfler, le public découvre comment naissent des spiritueux haut de gamme au sein d’un cycle écoresponsable et local.

Le parcours permet d’apprécier la rondeur soyeuse de la vodka de pomme de terre et le caractère des whiskies Lagomorphe, vieillis en fûts d’exception. Cette immersion sensorielle s’achève par une dégustation commentée des cuvées de la maison. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pépites authentiques.

Tarif 12€. Places limitées réservation obligatoire. 12 .

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 35 12 89 distillerie@faronville.com

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English :

Push open the doors of the Faronville Distillery for a field-to-bottle immersion.

Discover the secret of potato vodka and whiskies on an exclusive guided tour.

An authentic stopover in the Beauce region, concluded by a tasting session!

L’événement Portes Ouvertes de la Ferme-Distillerie Outarville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND PITHIVERAIS