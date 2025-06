Portes ouvertes de la Ferme du Coudray Le Coudray Longny les Villages 13 juillet 2025 10:00

La Ferme du Coudray fabrique des glaces et sorbets de façon artisanale (sans colorants, avec conservateurs naturels) et ces portes ouvertes seront l’occasion de visiter le laboratoire et de déguster des sorbets.

Vente de glaces, sorbets, beurre, crème, lait pasteurisé, colis de viande bovine (Salers), d’agneau et de porc. Marché fermier.

Le Coudray LA LANDE SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 70 81 16 88 deshayes.jean.michel@gmail.com

English : Portes ouvertes de la Ferme du Coudray

Ferme du Coudray makes ice creams and sorbets using traditional methods (no colorants, with natural preservatives), and this open house is an opportunity to visit the laboratory and taste the sorbets.

Farmers’ and craft market.

Ice creams, sorbets, butter, cream, pasteurized milk, parcels of beef (Salers), lamb and pork.

Convivial meal on site, booking by June 10.

German :

Die Ferme du Coudray stellt Eis und Sorbets auf handwerkliche Weise her (ohne Farbstoffe, mit natürlichen Konservierungsstoffen). Bei diesem Tag der offenen Tür haben Sie die Gelegenheit, das Labor zu besichtigen und Sorbets zu probieren.

Verkauf von Eis, Sorbets, Butter, Sahne, pasteurisierter Milch, Fleischpaketen von Rindern (Salers), Lämmern und Schweinen. Bauernmarkt.

Italiano :

La Ferme du Coudray produce gelati e sorbetti con metodi tradizionali (senza coloranti, conservanti naturali) e l’apertura sarà l’occasione per visitare il laboratorio e assaggiare i sorbetti.

In vendita: gelati, sorbetti, burro, panna, latte pastorizzato, pacchi di manzo (Salers), agnello e maiale. Mercato contadino.

Espanol :

Ferme du Coudray elabora helados y sorbetes de forma artesanal (sin colorantes ni conservantes naturales), y esta jornada de puertas abiertas será la ocasión de visitar el laboratorio y degustar los sorbetes.

A la venta: helados, sorbetes, mantequilla, nata, leche pasteurizada, paquetes de ternera (Salers), cordero y cerdo. Mercado agrícola.

