Zoufftgen

Portes Ouvertes de la Ferme du Fol’Epi

82 rue principale Zoufftgen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La 29ème Portes Ouvertes et son incontournable Marché Paysan !

Visitez leur ferme, découvrez leurs animaux et leurs ateliers de travail. Restauration le midi. Possibilité de réservation par téléphone, sinon la buvette et des casses croutes paysans tout au long de la journée !Tout public

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82 rue principale Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est +33 6 58 96 83 64 nathaliethil@live.fr

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English :

The 29th Portes Ouvertes and its unmissable Marché Paysan!

Visit their farm, discover their animals and their workshops. Lunchtime catering. Reservations can be made over the phone, or there’ll be a refreshment bar and peasant croutes all day long!

L’événement Portes Ouvertes de la Ferme du Fol’Epi Zoufftgen a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS