Portes ouvertes de la ferme du Haza Ferme du Haza Saint-Aubin
Portes ouvertes de la ferme du Haza Ferme du Haza Saint-Aubin samedi 4 octobre 2025.
Portes ouvertes de la ferme du Haza
Ferme du Haza 130 route du Haza Saint-Aubin Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
A partir de 10h venez partager avec nous les différents ateliers (découpe et cuisine autour du canard, atelier confiture, balade en tracteur, ignition à la quille de 6, visite de la ferme et de la conserverie)
Samedi 04 octobre
à partir de 10h venez partager avec nous les différents ateliers (découpe et cuisine autour du canard, atelier confiture, balade en tracteur, ignition à la quille de 6, visite de la ferme et de la conserverie)
Menu des déjeuners
Salade Landaise (Supp FOIE GRAS +5€)
Tournedos de magret de canard / Frites
Supp Fromage de brebis (+5€)
Tourtière landaise
Programme identique le dimanche .
Ferme du Haza 130 route du Haza Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 76 60 fermeduhaza@icloud.com
English : Portes ouvertes de la ferme du Haza
From 10 a.m., come and join us for the various workshops (duck cutting and cooking, jam workshop, tractor ride, 6 pin ignition, visit to the farm and canning factory)
German : Portes ouvertes de la ferme du Haza
Ab 10 Uhr können Sie mit uns an verschiedenen Workshops teilnehmen (Schneiden und Kochen rund um die Ente, Marmeladen-Workshop, Traktorfahrt, Zündung beim 6er-Kegeln, Besuch des Bauernhofs und der Konservenfabrik)
Italiano :
A partire dalle ore 10.00, partecipate ai vari laboratori (taglio e cottura delle anatre, laboratorio di marmellata, giro in trattore, accensione dei 6 birilli, visita alla fattoria e alla fabbrica di conserve)
Espanol : Portes ouvertes de la ferme du Haza
A partir de las 10.00 h, venga a participar en los distintos talleres (despiece y cocción de patos, taller de mermeladas, paseo en tractor, encendido de 6 pins, visita a la granja y a la fábrica de conservas)
L’événement Portes ouvertes de la ferme du Haza Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terres de Chalosse