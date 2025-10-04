Portes ouvertes de la ferme du Haza Ferme du Haza Saint-Aubin

Portes ouvertes de la ferme du Haza Ferme du Haza Saint-Aubin samedi 4 octobre 2025.

Ferme du Haza 130 route du Haza Saint-Aubin Landes

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

A partir de 10h venez partager avec nous les différents ateliers (découpe et cuisine autour du canard, atelier confiture, balade en tracteur, ignition à la quille de 6, visite de la ferme et de la conserverie)

Samedi 04 octobre

Menu des déjeuners

Salade Landaise (Supp FOIE GRAS +5€)

Tournedos de magret de canard / Frites

Supp Fromage de brebis (+5€)

Tourtière landaise

Programme identique le dimanche .

Ferme du Haza 130 route du Haza Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 76 60 fermeduhaza@icloud.com

From 10 a.m., come and join us for the various workshops (duck cutting and cooking, jam workshop, tractor ride, 6 pin ignition, visit to the farm and canning factory)

Ab 10 Uhr können Sie mit uns an verschiedenen Workshops teilnehmen (Schneiden und Kochen rund um die Ente, Marmeladen-Workshop, Traktorfahrt, Zündung beim 6er-Kegeln, Besuch des Bauernhofs und der Konservenfabrik)

A partire dalle ore 10.00, partecipate ai vari laboratori (taglio e cottura delle anatre, laboratorio di marmellata, giro in trattore, accensione dei 6 birilli, visita alla fattoria e alla fabbrica di conserve)

A partir de las 10.00 h, venga a participar en los distintos talleres (despiece y cocción de patos, taller de mermeladas, paseo en tractor, encendido de 6 pins, visita a la granja y a la fábrica de conservas)

L’événement Portes ouvertes de la ferme du Haza Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terres de Chalosse