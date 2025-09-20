Portes ouvertes de la Ferme du Recueil Ferme du Recueil Villeneuve-d’Ascq

Entrée gratuite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Samedi 20 septembre de 10h à 15h, la Ferme du Recueil vous ouvre ses portes et propose un marché de producteurs, des visites, des ateliers et de la petite restauration.

Ferme du Recueil 327 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Hempempont Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq