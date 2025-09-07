Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt Ferme équestre Le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel

Ferme équestre Le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Portes ouvertes à la ferme équestre Le Rupt.Tout public

Ferme équestre Le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel 55260 Meuse Grand Est +33 6 42 83 81 24

English :

Open house at Le Rupt equestrian farm.

German :

Tag der offenen Tür auf dem Reiterhof Le Rupt.

Italiano :

Giornata aperta alla fattoria equestre Le Rupt.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la granja ecuestre Le Rupt.

L’événement Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-29 par OT COEUR DE LORRAINE