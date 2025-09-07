Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt Ferme équestre Le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel
Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt Ferme équestre Le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel dimanche 7 septembre 2025.
Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt
Ferme équestre Le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Portes ouvertes à la ferme équestre Le Rupt.Tout public
0 .
Ferme équestre Le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel 55260 Meuse Grand Est +33 6 42 83 81 24
English :
Open house at Le Rupt equestrian farm.
German :
Tag der offenen Tür auf dem Reiterhof Le Rupt.
Italiano :
Giornata aperta alla fattoria equestre Le Rupt.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la granja ecuestre Le Rupt.
L’événement Portes ouvertes de la ferme équestre Le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-29 par OT COEUR DE LORRAINE