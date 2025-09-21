Portes Ouvertes de la ferme florale « Les Fleurs d’Emilie » Neuville-sur-Sarthe

Portes Ouvertes de la ferme florale « Les Fleurs d’Emilie » Neuville-sur-Sarthe dimanche 21 septembre 2025.

Portes Ouvertes de la ferme florale « Les Fleurs d’Emilie »

22 Route de l’Acone Neuville-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez découvrir les fleurs d’Emilie.

Le dimanche 21 septembre aura lieu la journée de la Fleur Française en parallèle de la journée du Patrimoine.

Visite de la ferme, cueillette de dahlias et atelier de composition florale. .

+33 6 71 39 63 01

English :

Come and discover Emilie’s flowers.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die Blumen von Emilie.

Italiano :

Venite a scoprire i fiori di Emilie.

Espanol :

Venga a descubrir las flores de Emilie.

