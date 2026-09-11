Portes ouvertes de la Ferme Guilhembaqué La Ferme Guilhembaqué Laroin
jeudi 1 octobre 2026 · La Ferme Guilhembaqué · Laroin
Informations pratiques
Laroin
Portes ouvertes de la Ferme Guilhembaqué
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 09:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-01
À vos agendas !
Les 1,2 et 3 octobre, venez vivre l’expérience tiers-lieux à l’occasion de la journée portes ouvertes de la Ferme Guilhembaqué.
En bref :
– Visite du jardin et visite technique du lieu pour comprendre la démarche de rénovation entreprise
– Une rencontre littéraire le vendredi soir à 18h avec l’autrice Valentine Imhof
– Le spectacle « La marche du vivant », un voyage déambulatoire à destination du vivant
– Des ateliers cuisine et fabrication de boisson pétillante naturelles
Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous et toutes !
L’expérience vous tente ? Alors, sautez le pas et partez à la découverte du panel de possibilités offertes par ces espaces de travail partagés et coopératifs. .
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 94 19 contact@ferme-guilhembaque.fr
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English : Portes ouvertes de la Ferme Guilhembaqué
L’événement Portes ouvertes de la Ferme Guilhembaqué Laroin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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