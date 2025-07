Portes ouvertes de la ferme « La Nougerède » Nougerède Salles-Lavalette

Portes ouvertes de la ferme « La Nougerède » Nougerède Salles-Lavalette dimanche 6 juillet 2025.

Portes ouvertes de la ferme « La Nougerède »

Nougerède Ferme de Nougerède Salles-Lavalette Charente

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Portes ouvertes de la ferme La Nougerède marché, conférence, spectacle aérien, musique brésilienne, atelier, visite de la ferme et de la houblonnière.

Nougerède Ferme de Nougerède Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 74 65 69 pierre.nougerede@orange.fr

English : La Nougerède farm open house

Open house at La Nougerède farm: market, conference, aerial show, Brazilian music, workshop, tour of the farm and hop cellar.

German :

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof La Nougerède: Markt, Konferenz, Flugshow, brasilianische Musik, Workshop, Besichtigung des Bauernhofs und der Hopfenplantage.

Italiano :

Apertura della fattoria La Nougerède: mercato, conferenza, spettacolo aereo, musica brasiliana, workshop, visita della fattoria e della cantina del luppolo.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la granja La Nougerède: mercado, conferencia, espectáculo aéreo, música brasileña, taller, visita a la granja y a la bodega de lúpulo.

