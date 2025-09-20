Portes ouvertes de la ferme pédagogique Ferme pédagogique Mérignac

Portes ouvertes de la ferme pédagogique Ferme pédagogique Mérignac samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de la ferme pédagogique Samedi 20 septembre, 10h00 Ferme pédagogique Gironde

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Portes ouvertes

Venez découvrir les animaux de la ferme de découverte : poneys, chevaux, moutons, chèvre, cochons, volailles… ainsi que le potager !

Possibilité de pique-nique libre sur place (pas de vente de produits sur site).

Ferme pédagogique 31 avenue de Bellevue, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beaudésert Gironde Nouvelle-Aquitaine

Portes ouvertes

© Ferme pédagogique