Portes ouvertes de la ferme pédagogique insolite

4 La Conterie Beaumont-Village Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découverte du nouveau parc d’immersion.

Atelier rempotage de plantes succulentes.

Exposition de avicole.

Tombola.

4 La Conterie Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 42 73 16 ferme.pedagogique.insolite@gmail.com

English :

Discovery of the new immersion park.

Succulent plant potting workshop.

Poultry exhibition.

Tombola.

L’événement Portes ouvertes de la ferme pédagogique insolite Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-02-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire