Portes ouvertes de la ferme pédagogique insolite Beaumont-Village samedi 18 avril 2026.
4 La Conterie Beaumont-Village Indre-et-Loire
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-18
Découverte du nouveau parc d’immersion.
Atelier rempotage de plantes succulentes.
Exposition de avicole.
Tombola.
4 La Conterie Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 42 73 16 ferme.pedagogique.insolite@gmail.com
English :
Discovery of the new immersion park.
Succulent plant potting workshop.
Poultry exhibition.
Tombola.
