Portes ouvertes de la ferme SAZOS Sazos

Portes ouvertes de la ferme

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 15:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Tous les jours. Galerie à fromages, cascades et parcours Caprifolia de plantes sauvages sur les rives du Bernazaou, jardins panoramiques en terrasses, traite à la main et sortie au pacage, rafraichissements et goûters en terrasse.

.

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

English :

Every day. Cheese gallery, waterfalls and Caprifolia wild plant trail on the banks of the Bernazaou, panoramic terraced gardens, hand-milking and outing to pasture, refreshments and snacks on the terrace.

German :

Jeden Tag. Käsegalerie, Wasserfälle und Caprifolia -Parcours mit Wildpflanzen am Ufer des Bernazaou, terrassenförmig angelegte Panoramagärten, Melken von Hand und Austrieb auf die Weide, Erfrischungen und Snacks auf der Terrasse.

Italiano :

Tutti i giorni. Galleria del formaggio, cascate e percorso Caprifolia di piante selvatiche sulle rive del Bernazaou, giardini terrazzati panoramici, mungitura a mano e uscite al pascolo, rinfreschi e spuntini in terrazza.

Espanol :

Todos los días. Galería de quesos, cascadas y sendero Caprifolia de plantas silvestres a orillas del Bernazaou, jardines panorámicos en terrazas, ordeño manual y salida a los pastos, refrescos y tentempiés en la terraza.

L’événement Portes ouvertes de la ferme Sazos a été mis à jour le 2025-11-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65