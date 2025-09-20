Portes ouvertes de la Fondation Fernet-Branca Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Portes ouvertes de la Fondation Fernet-Branca 20 et 21 septembre Fondation Fernet-Branca European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez (re)découvrir la Fondation sous un nouvel angle !

Un patrimoine industriel et artistique exceptionnel au cœur de Saint-Louis.

Au programme :

– Visites guidées de la cave (sur réservation).

Visites en français, à 14h, 15h, 16h, samedi et dimanche.

Visites en allemand, samedi à 16h30 et dimanche à 13h30.

– Découvrez une présentation de la passionnante histoire du bâtiment, de l’ancienne distillerie à l’espace d’art contemporain.

– Animations pour petits et grands autour du monde fascinant des herbes du Fernet-Branca.

– Derniers jours de l’exposition anonymous-famous !

Fondation Fernet-Branca 2 Rue du Ballon, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 European Collectivity of Alsace Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ [{« link »: « https://www.fondationfernet-branca.org/expositions/anonymous-famous?occurrenceID=198 »}] La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du célèbre digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 aux expositions d’art contemporain. En décembre 2011, elle a obtenu le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Sa mission est de promouvoir l’art contemporain par un rayonnement trinational et de le rendre accessible à un large public.

Pour cela, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des actions en direction du jeune public et du grand public, à travers des initiations à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences à visée éducative.

Installée dans un bâtiment de près de 1 500 m² dédié aux expositions, la Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence dépasse les frontières de la région.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Fondation Fernet-Branca