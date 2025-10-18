Portes ouvertes de la la Société d’Histoire et Généalogie de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières

Portes ouvertes de la la Société d’Histoire et Généalogie de Cloyes

27 bis rue Jean Chauveau Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Journée portes ouvertes de la la Société d’Histoire et Généalogie de Cloyes en Pays Dunois.

Cette permanence vous permettra de découvrir nos adhérents dans leurs recherches, des tables de communes dépouillées (naissance, mariage, décès), des arbres généalogiques, des contrats de mariages, ainsi que nos travaux réalisés sur différents supports. Vous pourrez découvrir des ascendances, comment rechercher dans les archives départementales. Des revues généalogiques, livres d’Histoire, notre Gazette des Amis de Cloyes pourront être consultées. Si vous envisager de poursuivre l’aventure avec nous, vous pourrez obtenir une aide personnalisée pour débuter votre généalogie, et nous vous guiderons dans vos recherches. .

27 bis rue Jean Chauveau Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire geneacloy@orange.fr

