Portes ouvertes de la Longère La Longère Rennes 18 – 28 février Ille-et-Vilaine

Pendant les vacances d’hiver, la LPO Bretagne vous invite à découvrir son nouvel espace d’accueil aux Prairies Saint-Martin à travers une programmation 100% biodiversité : exposition photo, journées enfants, projection de film, sorties nature …

Certaines activités sont sur inscription. Plus d’informations sur [https://bit.ly/portesouverteslpo](https://bit.ly/portesouverteslpo)

**PROGRAMME**

### **Du mercredi 18 au samedi 21 et du mercredi 25 au samedi 28, de 14h à 18h : Exposition photo “Les oiseaux des Prairies Saint-Martin”.**

Le Rougegorge familier, la Mésange bleue, mais aussi le Martin-pêcheur d’Europe ou l’Aigrette garzette … Venez découvrir les oiseaux qui peuplent les Prairies Saint-Martin à travers l’œil attentif du jeune photographe Jules Renaud-Pochet.

### **Mercredi 18 février**

14h : Café d’accueil

15h : Inauguration et vernissage de l’exposition

16h : Parcours découverte ! Présence de Basalt

+ Présence de deux illustratrices, AVA et Enora Couloigner.

### **Mercredi 25**

14h : Café d’accueil

15h : Projection du documentaire “Un siècle pour les oiseaux” suivi d’un temps d’échanges avec la LPO Bretagne.

+ Boutique LPO tout l’après-midi

### **Jeudi 19 et Jeudi 26 février**

De 14h à 18h : journée spéciale enfants : atelier “boules de graines”, confection de nichoirs, jeux sur le thème des oiseaux.

### **Vendredi 20 et Vendredi 27 février**

15h : Sortie nature “Les Prairies Saint-Martin les pieds dans l’eau”. Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Sur inscription.

### **Samedi 21 et Samedi 28 février**

15h : Quiz « Les oiseaux des jardins » suivi d’une sortie nature « À la rencontre des oiseaux des Prairies Saint-Martin ». Sur inscription.

### Informations pratiques

Accès :

À pied : 6 mn depuis l’Auberge de Jeunesse – 10 Canal St Martin

Bus C3 – Arrêt les Prairies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T18:00:00.000+01:00

https://bit.ly/portesouverteslpo

La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



