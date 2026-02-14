Portes ouvertes de la Longère, La Longère, Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00

Pendant les vacances d’hiver, la LPO Bretagne vous invite à découvrir son nouvel espace d’accueil aux Prairies Saint-Martin à travers une programmation 100% biodiversité : exposition photo, journées enfants, projection de film, sorties nature …
Certaines activités sont sur inscription. Plus d’informations sur https://bit.ly/portesouverteslpo

PROGRAMME

Du mercredi 18 au samedi 21 et du mercredi 25 au samedi 28, de 14h à 18h : Exposition photo “Les oiseaux des Prairies Saint-Martin”.

Le Rougegorge familier, la Mésange bleue, mais aussi le Martin-pêcheur d’Europe ou l’Aigrette garzette … Venez découvrir les oiseaux qui peuplent les Prairies Saint-Martin à travers l’œil attentif du jeune photographe Jules Renaud-Pochet.

Mercredi 18 février

14h : Café d’accueil
15h : Inauguration et vernissage de l’exposition
16h : Parcours découverte ! Présence de Basalt
+ Présence de deux illustratrices, AVA et Enora Couloigner.

Mercredi 25

14h : Café d’accueil
15h : Projection du documentaire “Un siècle pour les oiseaux” suivi d’un temps d’échanges avec la LPO Bretagne.
+ Boutique LPO tout l’après-midi

Jeudi 19 et Jeudi 26 février

De 14h à 18h : journée spéciale enfants : atelier “boules de graines”, confection de nichoirs, jeux sur le thème des oiseaux.

Vendredi 20 et Vendredi 27 février

15h : Sortie nature “Les Prairies Saint-Martin les pieds dans l’eau”. Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Sur inscription.

Samedi 21 et Samedi 28 février

15h : Quiz « Les oiseaux des jardins » suivi d’une sortie nature « À la rencontre des oiseaux des Prairies Saint-Martin ». Sur inscription.

Informations pratiques

Accès :
À pied : 6 mn depuis l’Auberge de Jeunesse – 10 Canal St Martin
Bus C3 – Arrêt les Prairies.

La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
LPO Bretagne