Portes ouvertes de la Longère, La Longère, Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00
Pendant les vacances d’hiver, la LPO Bretagne vous invite à découvrir son nouvel espace d’accueil aux Prairies Saint-Martin à travers une programmation 100% biodiversité : exposition photo, journées enfants, projection de film, sorties nature …
Certaines activités sont sur inscription. Plus d’informations sur https://bit.ly/portesouverteslpo
PROGRAMME
Du mercredi 18 au samedi 21 et du mercredi 25 au samedi 28, de 14h à 18h : Exposition photo “Les oiseaux des Prairies Saint-Martin”.
Le Rougegorge familier, la Mésange bleue, mais aussi le Martin-pêcheur d’Europe ou l’Aigrette garzette … Venez découvrir les oiseaux qui peuplent les Prairies Saint-Martin à travers l’œil attentif du jeune photographe Jules Renaud-Pochet.
Mercredi 18 février
14h : Café d’accueil
15h : Inauguration et vernissage de l’exposition
16h : Parcours découverte ! Présence de Basalt
+ Présence de deux illustratrices, AVA et Enora Couloigner.
Mercredi 25
14h : Café d’accueil
15h : Projection du documentaire “Un siècle pour les oiseaux” suivi d’un temps d’échanges avec la LPO Bretagne.
+ Boutique LPO tout l’après-midi
Jeudi 19 et Jeudi 26 février
De 14h à 18h : journée spéciale enfants : atelier “boules de graines”, confection de nichoirs, jeux sur le thème des oiseaux.
Vendredi 20 et Vendredi 27 février
15h : Sortie nature “Les Prairies Saint-Martin les pieds dans l’eau”. Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Sur inscription.
Samedi 21 et Samedi 28 février
15h : Quiz « Les oiseaux des jardins » suivi d’une sortie nature « À la rencontre des oiseaux des Prairies Saint-Martin ». Sur inscription.
Informations pratiques
Accès :
À pied : 6 mn depuis l’Auberge de Jeunesse – 10 Canal St Martin
Bus C3 – Arrêt les Prairies.
La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
LPO Bretagne