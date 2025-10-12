Portes Ouvertes de la ludothèque Quai des Jeux Maison pour Tous, salle Pierre Fouré Chantepie

Portes Ouvertes de la ludothèque Quai des Jeux Maison pour Tous, salle Pierre Fouré Chantepie dimanche 12 octobre 2025.

Portes Ouvertes de la ludothèque Quai des Jeux Maison pour Tous, salle Pierre Fouré Chantepie Dimanche 12 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, tout public

La ludothèque cantepienne Quai des Jeux vous invite à ces portes ouvertes annuelles

A l’occasion de ses portes ouvertes annuelles, Quai des jeux joue avec les sciences à l’occasion de la fête de la science 2025.

Redécouvre les jeux de la ludothèque sous un angle nouveau, et relève les défis ludiques !

Nombreuses animations tout au long de la journée, goûter gratuit offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T18:00:00.000+02:00

1



Maison pour Tous, salle Pierre Fouré 86, avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine