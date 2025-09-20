Portes ouvertes de la mairie de Munster Mairie Munster

Portes ouvertes de la mairie de Munster 20 et 21 septembre Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le patrimoine de la mairie de Munster !

Centre politique, siège de la municipalité et cœur de l’administration communale, l’Hôtel de Ville de Munster est également un haut lieu de culture. Sa façade, inscrite au titre des monuments historiques en 1928, et son riche patrimoine vous plongeront dans l’histoire, parfois tumultueuse mais toujours passionnante, de la ville de Munster. Héritiers d’un passé prestigieux, nous n’oublions pas d’y préparer l’avenir… Bonne visite !

Stands de la Société d’histoire et du Cercle généalogique.

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d’Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Munster