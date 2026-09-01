Informations pratiques

Nazelles-Négron

Portes ouvertes de la maison de l’habitat du Val d’Amboise : Balade urbaine « Patrimoine et rénovation » dans le quartier du Bout-des-Ponts à Amboise

5 Rue d’Amboise Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Portes ouvertes de la Maison de l’Habitat

Nazelles-Négron – Maison de l’Habitat

Thème : « patrimoine et rénovation »

La Maison de l’Habitat de la Communauté de communes du Val d’Amboise vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à vos projets. Découvrez comment rénover une maison ancienne tout en préservant son caractère et en favorisant la biodiversité.

10h-17h : animations, conseils, rencontres avec les partenaires.

Profitez de cette journée pour échanger avec des professionnels et trouver des réponses à vos questions.

10h30 et 15h : Balade Urbaine « patrimoine et rénovation » dans le quartier du Bout-des-Ponts.

Avec la participation du CAUE 37, de l’ADIL France Renov, de l’Architecte des Bâtiments de France et du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Durée : 45 min de balade s .

5 Rue d’Amboise Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Portes ouvertes de la maison de l’habitat du Val d’Amboise : Balade urbaine « Patrimoine et rénovation » dans le quartier du Bout-des-Ponts à Amboise Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 37