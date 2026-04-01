Givraines

Portes ouvertes de la maison de Tomtom et Nana

5 Rue de Boynes Givraines Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Poussez les portes de la maison de Tom-Tom et Nana à Givraines ou profitez d’une visite guidée exclusive des peintures de Denis Charignon pour une immersion artistique et nostalgique. Une sortie unique dans le Loiret.

Une immersion exclusive dans l’univers de Tom-Tom et Nana !

Avis aux amateurs de bande dessinée et d’art Lucie Leroy vous ouvre exceptionnellement les portes de la maison de Bernadette Després à Givraines. Découvrez le décor qui a bercé des générations de lecteurs et plongez dans l’intimité créative de ce lieu chargé d’histoire.

Entre nostalgie et émotion artistique, cette parenthèse culturelle au cœur du Loiret ravira les petits comme les grands.

Le voyage continue avec une visite guidée des peintures de Denis Charignon, une occasion rare d’apprécier la finesse de son œuvre dans un cadre privilégié. Visite déconseillée aux enfants.

Attention les places sont limitées ! Réservez dès maintenant votre créneau à 10h00 ou 15h00 pour vivre cette expérience inédite. 7 .

5 Rue de Boynes Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 56 09 83

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English :

Push open the doors of Tom-Tom and Nana’s house in Givraines or enjoy an exclusive guided tour of Denis Charignon’s paintings for an artistic and nostalgic immersion. A unique outing in the Loiret region.

L’événement Portes ouvertes de la maison de Tomtom et Nana Givraines a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND PITHIVERAIS