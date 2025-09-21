Portes ouvertes de la maison des Compagnons du Devoir Maison des Compagnons du Devoir Rodez

Portes ouvertes de la maison des Compagnons du Devoir Dimanche 21 septembre, 09h00 Maison des Compagnons du Devoir Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Découvrez la Maison des Compagnons à l’occasion de ses portes ouvertes.

Au programme :

Démonstrations de métiers de l’artisanat

Visite du rez-de-chaussée de la maison, lieu de vie et de transmission des savoir-faire.

Les Compagnons du Devoir sont, en France, les membres d'un mouvement qui assure à des jeunes gens, à partir de l'âge de 15 ans et même post-bac, une formation à des métiers traditionnels. Elle est fondée sur l'apprentissage, la vie en communauté et le voyage du Tour de France du compagnonnage.

