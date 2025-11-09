Portes Ouvertes de la Maison Kénanaise Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Portes Ouvertes de la Maison Kénanaise

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Portes ouvertes du tiers-lieu de la Maison Kenanaise café ouvert, jeux à disposition animés par nos bénévoles, gâteau partagé à 16h après avoir soufflé la 1ère bougie. .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

L’événement Portes Ouvertes de la Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose