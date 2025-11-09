Portes Ouvertes de la Maison Kénanaise Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros
Portes Ouvertes de la Maison Kénanaise
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Portes ouvertes du tiers-lieu de la Maison Kenanaise café ouvert, jeux à disposition animés par nos bénévoles, gâteau partagé à 16h après avoir soufflé la 1ère bougie. .
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d'Armor Bretagne
