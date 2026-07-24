Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez
jeudi 6 août 2026 · Pomarez
Informations pratiques
Pomarez
Portes ouvertes de la Maison Paris
52 chemin de Penin Pomarez Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
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52 chemin de Penin Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 20 secretariat@foiegrasmaisonparis.fr
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English : Portes ouvertes de la Maison Paris
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L’événement Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez a été mis à jour le 2026-07-24 par Landes Chalosse
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