Informations pratiques

Pomarez

Portes ouvertes de la Maison Paris

52 chemin de Penin Pomarez Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

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52 chemin de Penin Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 20 secretariat@foiegrasmaisonparis.fr

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English : Portes ouvertes de la Maison Paris

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L’événement Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez a été mis à jour le 2026-07-24 par Landes Chalosse