Portes ouvertes de La Maison Verneuil La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Journée portes ouvertes pour découvrir les espaces, l’esprit et les possibilités offertes par La Maison Verneuil. Visites libres, échanges et découvertes pour imaginer vos futurs projets et événements. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

