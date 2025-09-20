Portes ouvertes de la Manufacture Nationale de Beauvais Manufacture Nationale de Beauvais Beauvais

Portes ouvertes de la Manufacture Nationale de Beauvais Samedi 20 septembre, 10h00 Manufacture Nationale de Beauvais Oise

journée portes-ouvertes, présentation des projets en cours par les licier(e)s, échange autour de la technique de la basse-lice et de l’histoire de la manufacture

Manufacture Nationale de Beauvais 24 rue Henri Brispot – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 03 44 14 41 90 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr https://twitter.com/mngbs Suite à la destruction des bâtiments originaux en 1940, la Manufacture Nationale de Tapisserie de Beauvais s’est installée dans les anciens abattoirs municipaux (datant de 1854) réhabilités pour continuer de produire des tapisseries contemporaines afin d’enrichir les collections du Mobilier National.

sami melki