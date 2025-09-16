Portes ouvertes de la Maternité de L’étoile Clinique de L’étoile Aix-en-Provence

Portes ouvertes de la Maternité de L’étoile Clinique de L’étoile Aix-en-Provence mardi 16 septembre 2025.

Portes ouvertes de la Maternité de L’étoile

Mardi 16 septembre 2025 de 9h30 à 16h30. Clinique de L’étoile 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-16 09:30:00

fin : 2025-09-16 16:30:00

2025-09-16

Découvrez notre accompagnement pour votre projet de naissance. Vous êtes futurs parents ou en pleine préparation de votre projet de naissance ? La maternité de la Clinique de L’étoile vous ouvre ses portes le mardi 16 septembre 2025 de 9h30 à 16h30 !

Au programme de cette journée spéciale

Visite de la maternité salles de naissance, chambres et espaces parents-bébés.



Ateliers interactifs et animations avec

-> Conseils sur l’allaitement et le peau à peau

-> Sécurité routière pour bébé

-> Atelier parents sauveteurs (sur inscription)

-> Massage bébé et puériculture

-> Information sur les perturbateurs endocriniens

Des échanges privilégiés avec notre équipe nos sages-femmes, médecins obstétriciens et professionnels de santé seront présents pour répondre à toutes vos questions sur

-> Le déroulement de la grossesse et de l’accouchement

-> La prise en charge personnalisée à la maternité

-> Les services pour accompagner les jeunes parents

Animations conviviales et surprises

-> Tombola avec de nombreux lots à gagner

-> Buvette et restauration sur place

-> Entrée gratuite et sans réservation .

Clinique de L’étoile 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 07 17 qualite@maternite-etoile.com

English :

Discover our support for your birth project. Are you a parent-to-be or in the midst of preparing your birth plan? The Clinique de L?étoile maternity hospital opens its doors to you on Tuesday, September 16, 2025, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.!

German :

Entdecken Sie unsere Begleitung für Ihr Geburtsprojekt. Sie sind werdende Eltern oder bereiten sich gerade auf Ihre Geburt vor? Die Entbindungsstation der Clinique de L?étoile öffnet am Dienstag, den 16. September 2025, von 9.30 bis 16.30 Uhr ihre Türen für Sie!

Italiano :

Scoprite il nostro supporto per i vostri piani di nascita. Siete futuri genitori o state preparando il vostro progetto di nascita? La Clinique de L’étoile apre le sue porte martedì 16 settembre 2025 dalle 9.30 alle 16.30!

Espanol :

Infórmese sobre nuestro apoyo a sus planes de parto. ¿Es usted futura mamá o está preparando su parto? La maternidad de la Clínica de la Estrella le abre sus puertas el martes 16 de septiembre de 2025, de 9.30 a 16.30 h

L'événement Portes ouvertes de la Maternité de L'étoile Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-05