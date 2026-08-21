Portes ouvertes de la Miellerie Mercier, Miellerie Mercier, Gilly-sur-Isère

Informations pratiques

Portes ouvertes de la Miellerie Mercier 3 et 4 octobre Miellerie Mercier Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Lors de nos visites guidées, vous découvrirez notre quotidien, du rucher en passant par la transhumance, la récolte et l’extraction du miel, le travail et le conditionnement des produits de la ruche.

De nombreuses surprises seront au programme. Venez nombreux !

Miellerie Mercier 1299 route de Chambéry 73200 Gilly-sur-Isère Gilly-sur-Isère 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0695211758 »}]

À l’occasion de nos portes ouvertes, nous vous ferons découvrir le monde des abeilles à travers notre métier.

Il s’agit de notre propriété