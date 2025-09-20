Portes ouvertes de la MJC Maison de la jeunesse Centre social Montluçon

Portes ouvertes de la MJC Maison de la jeunesse Centre social Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Maison de la jeunesse Centre social 8 rue du General Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Venez rencontrer certains intervenants et les divers services proposés par la MJC aux portes ouvertes du samedi 20 septembre de 14h à 17h ( Gâteau préparés le matin par les animatrices du services familles et certains adhérents).

Maison de la jeunesse Centre social 8 rue du General Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 35 65

English :

Come and meet some of the staff and services offered by the MJC at the open house on Saturday September 20 from 2pm to 5pm (cake prepared in the morning by the family services staff and some members).

German :

Lernen Sie am Samstag, den 20. September von 14:00 bis 17:00 Uhr beim Tag der offenen Tür einige der Referenten und die verschiedenen Angebote des MJC kennen (Kuchen wurden am Morgen von den Betreuerinnen des Familienservice und einigen Mitgliedern vorbereitet).

Italiano :

Venite a conoscere il personale e i vari servizi offerti dal MJC durante l’open day di sabato 20 settembre dalle 14.00 alle 17.00 (la mattina la torta è preparata dal personale dei servizi per le famiglie e da alcuni membri).

Espanol :

Venga a conocer a parte del personal y los distintos servicios que ofrece el MJC en las jornadas de puertas abiertas del sábado 20 de septiembre de 14:00 a 17:00 (tarta preparada por la mañana por el personal de los servicios familiares y algunos socios).

