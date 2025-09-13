Portes ouvertes de La Passerelle Muhlbach-sur-Bruche

1e Müllerhof Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Durant ce week-end La Passerelle vous propose des ateliers découvertes de ses intervenants. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un esprit de convivialité et de partage.

Tous les ateliers proposés sont gratuits et sur inscription uniquement.

Ces deux jours sont aussi l’occasion de s’inscrire aux cours et aux activités de la nouvelle saison 2025-2026 et de découvrir l’exposition du Collectif de l’Atelier d’Art Lionel Breistroff .

1e Müllerhof Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 77 92 92 74 contact@lapasserelle.art

