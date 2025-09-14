Portes ouvertes de la Pépinière Arbr’enVie Pépinière Arbr’enVie Châteaubourg

Portes ouvertes de la Pépinière Arbr’enVie

Pépinière Arbr’enVie La Ferranderie Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Deuxième édition des portes ouvertes de la pépinière Arbr’enVie à Châteaubourg.

Au programme visite de la ferme, ateliers semences et jardinage, marché de producteurs, conférence…

Rendez-vous le dimanche 14 septembre 2025 de 11h à 17h à La Ferranderie à Châteaubourg

Plus d’informations sur https://arbrenvie.fr/agenda .

Pépinière Arbr’enVie La Ferranderie Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 50 60 38 86

