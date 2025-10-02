Portes ouvertes de la pépinière d’entreprises de Soule Pépinière d’entreprises de Soule Gotein-Libarrenx

Portes ouvertes de la pépinière d'entreprises de Soule

jeudi 2 octobre 2025.

Pépinière d’entreprises de Soule 940 route d’Argouague Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

La pépinière d’entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx vous ouvre ses portes.

L’évènement est en partenariat avec la CAPB, ouvert au grand public, aux adhérents de l’ODACE, aux porteurs de projets, aux créateurs et aux partenaires économiques, curieux de découvrir le fonctionnement d’une pépinière. En partenariat, également, avec le GRAPE (Réseau des pépinières d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine). L’objectif est de faire découvrir un écosystème dédié à la réussite entrepreneuriale sur notre territoire. Voici le programme

– accueil café,

– visite de la pépinière, présentation des résidents, anciens résidents, coworkeurs, échanges et témoignages,

– présentation des modalités d’accompagnement de l’ODACE Centre d’appui aux entreprises de Soule, et des dispositifs d’aides.

Inscription et obligatoire avant le 30 septembre via le formulaire. .

