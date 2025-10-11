Portes ouvertes de la pépinière Leaderplant Pépinières Leaderplant Les Sorinières

Portes ouvertes de la pépinière Leaderplant Pépinières Leaderplant Les Sorinières samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme :• Visites de la pépinière pour percer les secrets de la culture des jeunes plants Haute Valeur Environnementale• Ateliers pratiques : du bouturage au rempotage, analyse de sol, culture des fruitiers, adapter son jardin aux changements climatiques, reconnaissance des insectes utiles au jardin• Animations pour enfants : jeu de piste nature et découvertes ludiques• Foodtruck sur place pour régaler petits et grands• Vente exceptionnelle de végétaux à prix promo• Et une plante offerte pour toute visite !Une sortie conviviale et inspirante pour toute la famille, avec de bonnes idées pour embellir vos jardins tout en soutenant une production locale et durable.Activités, visites et ateliers gratuits !Inscrivez-vous aux ateliers et visites guidées

Pépinières Leaderplant Les Sorinières 44840

https://www.leaderplant.com/blog/journee-portes-ouvertes-2025