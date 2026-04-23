Valliquerville

Portes-ouvertes de la pépinière Les Chênes de Caux

899 Route du Bosc Renault Valliquerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Profitez des portes-ouvertes de la pépinière Les Chênes de Caux pour choisir et planter au bon moment aromatiques et petits fruits, vivaces ornementales, collection de chênes… Le tout, produit sur place en agriculture biologique. .

899 Route du Bosc Renault Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 07 72 26 contact@leschenesdecaux.fr

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English : Portes-ouvertes de la pépinière Les Chênes de Caux

L’événement Portes-ouvertes de la pépinière Les Chênes de Caux Valliquerville a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme