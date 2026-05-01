Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 30 mai 2026.
Romilly-sur-Seine
Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine
10 mail Pablo Picasso Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 Mai 2026 De 9h à 12h
Portes ouvertes de la petite enfance
au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine
Venez découvrir les différentes structures de la petite enfance (RPEI, LAEP Bulle d’R, centre d’éveil) et le centre de loisirs des maternelles Pablo Picasso pour les 3 6 ans.
Au programme
– Activités manuelles
– Espace Ludothèque
– Jeux d’équilibre
– Temps d’échange avec les professionnels .
10 mail Pablo Picasso Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 57 30
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English :
L’événement Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
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