Romilly-sur-Seine

Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine

10 mail Pablo Picasso Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 Mai 2026 De 9h à 12h

Portes ouvertes de la petite enfance

au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine

Venez découvrir les différentes structures de la petite enfance (RPEI, LAEP Bulle d’R, centre d’éveil) et le centre de loisirs des maternelles Pablo Picasso pour les 3 6 ans.

Au programme

– Activités manuelles

– Espace Ludothèque

– Jeux d’équilibre

– Temps d’échange avec les professionnels .

10 mail Pablo Picasso Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 57 30

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English :

L’événement Portes ouvertes de la petite enfance au Centre Pablo Picasso de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise