Portes ouvertes de la pisciculture de Cerzay Assais-les-Jumeaux
Portes ouvertes de la pisciculture de Cerzay Assais-les-Jumeaux samedi 1 novembre 2025.
Portes ouvertes de la pisciculture de Cerzay
12 Rue du Moulin Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres
A l’occasion des portes ouvertes de la pisciculture, profitez de visite de l’exploitation, de dégustation, d’un marché de producteurs, d’un stand de saucisses, frites et crêpes proposés par l’APE d’Assais-les-Jumeaux. Rendez-vous de 10 h à 18 h samedi 1er et dimanche 2 novembre, à la pisciculture. .
12 Rue du Moulin Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine truite.cerzay@gmail.com
