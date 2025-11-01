Portes ouvertes de la pisciculture de Cerzay Assais-les-Jumeaux

Portes ouvertes de la pisciculture de Cerzay Assais-les-Jumeaux samedi 1 novembre 2025.

12 Rue du Moulin Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

2025-11-01

A l’occasion des portes ouvertes de la pisciculture, profitez de visite de l’exploitation, de dégustation, d’un marché de producteurs, d’un stand de saucisses, frites et crêpes proposés par l’APE d’Assais-les-Jumeaux. Rendez-vous de 10 h à 18 h samedi 1er et dimanche 2 novembre, à la pisciculture. .

12 Rue du Moulin Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine truite.cerzay@gmail.com

