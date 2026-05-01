Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts

Saint-Clair-sur-les-Monts

Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Découvrez le savoir-faire de Claire-Marie, artisan d’art qui fabrique des objets déco en céramique pour la maison et le jardin ; et celui de Daniel, qui fabrique des paniers et autres objets en osier. Démonstration de jarre à corde et de vannerie sur place. .

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 63 32 27 contact@poterieseinomarine.fr

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English : Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine

L’événement Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme