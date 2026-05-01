Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts
Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts samedi 16 mai 2026.
Saint-Clair-sur-les-Monts
Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine
Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Découvrez le savoir-faire de Claire-Marie, artisan d’art qui fabrique des objets déco en céramique pour la maison et le jardin ; et celui de Daniel, qui fabrique des paniers et autres objets en osier. Démonstration de jarre à corde et de vannerie sur place. .
Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 63 32 27 contact@poterieseinomarine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine
L’événement Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme