Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts

Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts samedi 16 mai 2026.

Lieu : Poterie Seinomarine

Adresse : 721 Rue de l'Ancienne Église

Ville : 76190 Saint-Clair-sur-les-Monts

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Clair-sur-les-Monts

Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

Découvrez le savoir-faire de Claire-Marie, artisan d’art qui fabrique des objets déco en céramique pour la maison et le jardin ; et celui de Daniel, qui fabrique des paniers et autres objets en osier. Démonstration de jarre à corde et de vannerie sur place.   .

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 63 32 27  contact@poterieseinomarine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine

L’événement Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme