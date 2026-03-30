Portes ouvertes de la radio JetFM Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain
Portes ouvertes de la radio JetFM Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Sans réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public
À l’occasion de la fête de quartier de Bellevue, la radio JetFM ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ses activités et ses coulisses. Rendez-vous devant le CSC Le Grand B (11 rue de Dijon) pour un moment convivial autour du son et de la parole habitante.Au programme : des visites commentées de la radio, un plateau en direct, ainsi que des écoutes de capsules sonores réalisées sur le quartier. Venez échanger, découvrir et imaginer ensemble de futurs projets radiophoniques. Au plaisir de vous y retrouver !
Centre socioculturel Le Grand B Est Saint-Herblain 44800
02 28 25 22 90
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