Portes ouvertes de la résidence d’artiste Résidence SNCF Saint-Jacut-de-la-Mer

Portes ouvertes de la résidence d’artiste

Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Portes-ouvertes des Ateliers du Plessix-Madeuc

Flore Chemin et Anna Ditscherlein

– Flore Chemin

Flore Chemin est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2015, elle vit et travaille en Corrèze.

Dans la pâte et le jus, Flore Chemin déploie un langage qui répond à divers préceptes: laisser pousser, faire d’abord/penser après, cacher pour mieux nommer.

Il en ressort des peintures en mauvaise herbe qui jouent avec le hasard et la nécessité pour mieux faire apparaitre des territoires suspendus entre inquiétude et réconfort .

Cette mixture picturale s’épanouit depuis peu en territoire rural et au sein d’une vie collective.

L’artiste habite en collocation dans une petite ville de Corrèze et fait partie du collectif d’artistes et d’artisan.e.s La Calade qui organise diverses activités gratuites ou à prix libre ( expositions, concerts, résidences, cours de sport, chorale, cantines solidaires… ). Ce lieu, où se floutent les frontières entre l’atelier et le dehors, a une forte influence sur l’œuvre de l’artiste qui voit s’accroitre dans ses toiles fruits, fleurs, fêtes et flûtes; autant de figures amies pour envisager un futur si ce n’est enviable du moins possible.

– Anna Ditscherlein

Née en 1986 à Dresde, Anna Ditscherlein est diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Dresde en 2021 . Elle vit à Paris depuis 2022.

Mon principal champ d’action artistique est la peinture. Souvent, elle se formule dans la figuration. Le sujet est souvent inconnu avant de commencer et l’idée naît et se développe pendant la peinture. Mon objectif est de projeter des images intérieures sur la toile ou le papier. Les figures, individuelles ou en groupe, le regard est souvent dirigé vers le spectateur. Ce sont des êtres qui cherchent à communiquer par le contact visuel. Ils créent un lien entre la toile et son vis-à-vis. Certaines de ces peintures comportent une composante psychologique. Les animaux et la nature apparaissent souvent dans les récits pittoresques aux côtés de leurs homologues humains. Les questions que je me pose sur la peinture concernent les possibilités de représentation de la figure dans l’image, auxquelles j’ai répondu par exemple par le biais de la conception formelle du contour, comme concave, convexe, ondulé ou librement débordant. D’autre part, je souhaite continuer à traduire mon processus de travail intuitif en m’appuyant sur mon imagination. .

