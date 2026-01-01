Portes ouvertes de la Résidence Domitys L’Estampe Romans-sur-Isère
Portes ouvertes de la Résidence Domitys L’Estampe Romans-sur-Isère samedi 31 janvier 2026.
Portes ouvertes de la Résidence Domitys
L’Estampe 3 allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-31
La résidence séniors Domitys organise sa journée portes-ouvertes, ponctuée de visites, rencontres, animations et instants gourmands.
L'Estampe 3 allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Domitys seniors’ residence is holding an open day, with visits, meetings, events and gourmet delights.
