Portes ouvertes de la Résidence Domitys L’Estampe Romans-sur-Isère

Portes ouvertes de la Résidence Domitys

L’Estampe 3 allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La résidence séniors Domitys organise sa journée portes-ouvertes, ponctuée de visites, rencontres, animations et instants gourmands.

.

L’Estampe 3 allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 51 34 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Domitys seniors’ residence is holding an open day, with visits, meetings, events and gourmet delights.

L’événement Portes ouvertes de la Résidence Domitys Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme