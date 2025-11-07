Portes ouvertes de la Semaine de l’Industrie ALEFPA ATELIERS 64 Lons

Portes ouvertes de la Semaine de l’Industrie Vendredi 7 novembre, 14h00 ALEFPA ATELIERS 64 Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T15:30:00

Fin : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T15:30:00

ALEFPA ATELIERS 64 31 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 64140 LONS Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bstade@alefpa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 32 14 47 »}]

Accueil et présentation de l’entreprise et de son secteur d’activité. Visite des différents pôles Mécanique, STI, Couture. Questions/Réponses entre les participants et l’entreprise hôte. Entreprise adaptée Association

ALEFPA Ateliers 64, Entreprise adaptée du bassin industriel sud-ouest français, spécialisée dans la métallurgie, le montage et la couture