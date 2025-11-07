Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes de la Semaine de l’Industrie ALEFPA ATELIERS 64 Lons

Portes ouvertes de la Semaine de l'Industrie ALEFPA ATELIERS 64 Lons

Portes ouvertes de la Semaine de l’Industrie ALEFPA ATELIERS 64 Lons vendredi 7 novembre 2025.

Portes ouvertes de la Semaine de l’Industrie Vendredi 7 novembre, 14h00 ALEFPA ATELIERS 64 Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T15:30:00
Fin : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T15:30:00

ALEFPA ATELIERS 64 31 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 64140 LONS Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bstade@alefpa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 32 14 47 »}]
Accueil et présentation de l’entreprise et de son secteur d’activité. Visite des différents pôles Mécanique, STI, Couture. Questions/Réponses entre les participants et l’entreprise hôte. Entreprise adaptée Association

ALEFPA Ateliers 64, Entreprise adaptée du bassin industriel sud-ouest français, spécialisée dans la métallurgie, le montage et la couture