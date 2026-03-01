Portes ouvertes de la Société Nautique de Locmariaquer Locmariaquer

Portes ouvertes de la Société Nautique de Locmariaquer

Pointe de Kerpenhir Locmariaquer Morbihan

Début : 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

“La voile pour tous”

La Société Nautique de Locmariaquer vous invite à découvrir ses activités lors d’un après-midi dédié au grand public. Venez échanger avec les bénévoles et encadrants et tester gratuitement deux supports inclusifs

– Hobie Island trimaran 2 places, accessible de 7 à 97 ans, idéal pour une balade conviviale et accessible.

– Hansa 303 petit quillard adapté à tous, y compris aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite (embarquement sécurisé, encadrement handivoile).

Une belle occasion de partager le plaisir de naviguer, en famille ou entre générations.

Activités gratuites, ouvertes à tous. .

Pointe de Kerpenhir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 46 31

