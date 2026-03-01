Portes ouvertes de la Société Nautique de Locmariaquer Locmariaquer
Portes ouvertes de la Société Nautique de Locmariaquer Locmariaquer samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes de la Société Nautique de Locmariaquer
Pointe de Kerpenhir Locmariaquer Morbihan
Début : 2026-03-28 13:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
“La voile pour tous”
La Société Nautique de Locmariaquer vous invite à découvrir ses activités lors d’un après-midi dédié au grand public. Venez échanger avec les bénévoles et encadrants et tester gratuitement deux supports inclusifs
– Hobie Island trimaran 2 places, accessible de 7 à 97 ans, idéal pour une balade conviviale et accessible.
– Hansa 303 petit quillard adapté à tous, y compris aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite (embarquement sécurisé, encadrement handivoile).
Une belle occasion de partager le plaisir de naviguer, en famille ou entre générations.
Activités gratuites, ouvertes à tous. .
Pointe de Kerpenhir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 46 31
