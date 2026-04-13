Portes ouvertes de la Société préhistorique luxembourgeoise, ancien Hôtel des Cascades, Waldbillig

Portes ouvertes de la Société préhistorique luxembourgeoise Dimanche 14 juin, 10h00 ancien Hôtel des Cascades Canton Echternach

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

FR – À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la S.P.L. ouvre ses portes au public pour mieux faire connaître ses activités. Les groupes de travail présentent leurs travaux et le public est appelé à apporter des pierres « bizarres » pour les soumettre à l’expertise des archéologues. Une balade archéologique au départ l’ancien Hôtel des cascades est prévue à 14h.

DE – Anlässlich der Europäischen Archäologietage öffnet die S.P.L. ihre Türen um die Aktivitäten des Vereins einem breitem Publikum vorzustellen. Die Arbeitsgruppen berichten über laufende Forschungen und die Besucher sind eingeladen, „seltsame“ Steine mitzubringen, um sie archäologisch richtig bestimmen zu lassen. Ein archäologischer Rundgang von alten Hôtel des Cascades du Mullerthal aus findet um 14 Uhr statt.

ancien Hôtel des Cascades 1 rue des rochers, Waldbillig 6245 Waldbillig 6245 Canton Echternach https://www.prehistoire.lu/ Parking, accessible PMR

Journées européennes de l’archéologie

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