PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE Zone Industrielle des Touches Changé
PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE Zone Industrielle des Touches Changé samedi 4 octobre 2025.
PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE
Zone Industrielle des Touches La Riverie ZI des Touches Changé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:00:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Venez rencontrer nos pensionnaires, ils n’attendent que vous pour être adoptés et trouver leur famille pour la vie
La SPA de la Mayenne organise ses portes ouvertes d’automne les 4 et 5 octobre prochains.
Venez nombreux, nos pensionnaires vous attendent.
Il y aura également des stands au profit des animaux ventes de fleurs, brocantes.
Et bien sûr le moment phare de nos portes ouvertes le défilé de nos chiens sur tapis rouge. .
Zone Industrielle des Touches La Riverie ZI des Touches Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 72 21 spa53@wanadoo.fr
English :
Come and meet our boarders, they’re waiting for you to adopt them and find them families for life
German :
Lernen Sie unsere Bewohner kennen, sie warten nur auf Sie, um adoptiert zu werden und ihre Familie fürs Leben zu finden
Italiano :
Venite a conoscere i nostri residenti, aspettano che li adottiate e troviate loro una famiglia per la vita
Espanol :
Ven a conocer a nuestros residentes, están esperando a que los adoptes y les encuentres una familia para toda la vida
L’événement PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE Changé a été mis à jour le 2025-09-17 par LAVAL TOURISME