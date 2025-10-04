PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE Zone Industrielle des Touches Changé

PORTES OUVERTES DE LA SPA DE LA MAYENNE

Zone Industrielle des Touches La Riverie ZI des Touches Changé Mayenne

Début : 2025-10-04 13:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-04

Venez rencontrer nos pensionnaires, ils n’attendent que vous pour être adoptés et trouver leur famille pour la vie

La SPA de la Mayenne organise ses portes ouvertes d’automne les 4 et 5 octobre prochains.

Venez nombreux, nos pensionnaires vous attendent.

Il y aura également des stands au profit des animaux ventes de fleurs, brocantes.

Et bien sûr le moment phare de nos portes ouvertes le défilé de nos chiens sur tapis rouge. .

Zone Industrielle des Touches La Riverie ZI des Touches Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 72 21 spa53@wanadoo.fr

English :

Come and meet our boarders, they’re waiting for you to adopt them and find them families for life

German :

Lernen Sie unsere Bewohner kennen, sie warten nur auf Sie, um adoptiert zu werden und ihre Familie fürs Leben zu finden

Italiano :

Venite a conoscere i nostri residenti, aspettano che li adottiate e troviate loro una famiglia per la vita

Espanol :

Ven a conocer a nuestros residentes, están esperando a que los adoptes y les encuentres una familia para toda la vida

