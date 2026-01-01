Portes ouvertes de la SPA de la Mayenne ZI des Touches La Rivière Laval

Portes ouvertes de la SPA de la Mayenne

ZI des Touches La Rivière La Riverie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Venez nombreux à nos portes ouvertes pour rencontrer nos pensionnaires.

Nos portes ouvertes sont l’occasion de rencontrer nos pensionnaires en vue d’une adoption. Le défilé de nos chiens est un moment fort de ces journées. De nouveaux goodies seront en vente, les stands de vente d’accessoires d’animaux et le vide grenier seront en place. Vous pourrez vous restaurer à la buvette, tout cela au profit de nos animaux. Nous vous attendons. .

ZI des Touches La Rivière La Riverie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 72 21 spa53@wanadoo.fr

English :

Come and meet our residents at our open house.

